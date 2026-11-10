Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Four special trains to halt at Kanpur Central and Govindpuri; passengers to benefit

यूपी: कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी में रुकेंगी चार स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

Tue, 10 Nov 2026 09:16 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 10 Nov 2026 09:16 PM IST
विज्ञापन
Four special trains to halt at Kanpur Central and Govindpuri; passengers to benefit
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें चार ट्रेनों का ठहराव कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी स्टेशन पर दिया गया है। इससे यात्रियों को दिल्ली, पटना, जयपुर, भागलपुर, अहमदाबाद और राजगीर की यात्रा में सहूलियत मिलेगी।

विज्ञापन


रेलवे की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल 11 नवंबर को नई दिल्ली से सुबह पांच बजे रवाना होगी और सुबह 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यहां से प्रयागराज होते हुए शाम 6:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को पटना से सुबह आठ बजे रवाना होकर दोपहर 3:50 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं राजेंद्र नगर-नई दिल्ली एसी पूजा स्पेशल 11 से 20 नवंबर तक पांच फेरे लगाएगी। इस ट्रेन का गोविंदपुरी स्टेशन पर ठहराव दिया गया है।
विज्ञापन


राजेंद्र नगर से चलकर यह सुबह 6:45 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी जबकि वापसी में नई दिल्ली से चलकर रात 1:55 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। इसके अलावा जयपुर-भागलपुर स्पेशल 11 नवंबर को रात 10:50 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में 19 नवंबर को शाम 4:05 बजे यहां ठहराव होगा। अहमदाबाद-राजगीर अनारक्षित स्पेशल 10 नवंबर को रात 8:02 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी। वापसी में 12 नवंबर को सुबह 4:18 बजे गोविंदपुरी स्टेशन पर रुकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed