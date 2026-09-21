Kanpur News: 52 स्कूली वाहनों की फिटनेस और 92 के परमिट खत्म

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अभियान के तहत पहले चरण में एक से सात जुलाई तक स्कूल प्रबंधकों को नोटिस देकर फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण पूरा करने का मौका दिया गया। दूसरे चरण में आठ से 15 जुलाई तक पुलिस, यातायात और शिक्षा विभाग के साथ सघन चेकिंग की गई। बिना फिटनेस व परमिट वाले वाहनों का चालान और सीज किया गया। जिले के परिवहन कार्यालय में लगभग 671 स्कूली वाहन दर्ज हैं। इसमें 52 की फिटनेस और 92 वाहनों के परमिट खत्म पाए गए।प्रत्येक स्कूली बस, वैन में चालक के साथ एक अटेंडेंट होना जरूरी है। अगर वाहन में छात्राएं हैं तो महिला अटेंडेंट अनिवार्य है। वाहन में एक शिक्षक का होना भी अनिवार्य है। सभी चालकों का शत प्रतिशत पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। हर स्कूल में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति बनाकर हर साल जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल में बैठक होगी।नियम न मानने पर वाहन सीज करने, स्कूल के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता रद्द करने की संस्तुति तक की कार्रवाई का प्रावधान है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी इज्या तिवारी का कहना है कि स्कूली वाहन संचालकों को चालकों के शत प्रतिशत पुलिस वेरिफिकेशन, अटेंडेंट की विस्तृत जानकारी व फिटनेस, परमिट के लिए शेष वाहनों संबंधी सूचना के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।