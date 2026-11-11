Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Firecracker business reached 74 crore, an increase of 4 crore over last year

Kanpur News: 74 करोड़ का हुआ पटाखा कारोबार, पिछले साल से चार करोड़ अधिक

Wed, 11 Nov 2026 01:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
Firecracker business reached 74 crore, an increase of 4 crore over last year
कानपुर। भैयादूज के साथ बुधवार को पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन हो जाएगा। इस बार दिवाली ने पटाखा कारोबार को नई रौनक दी। शहर में पटाखों का कुल कारोबार 74 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह 70 करोड़ रुपये था। यानी कारोबार में चार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि दुकानों की संख्या बढ़ने से थोक बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक रही और कई कारोबारियों का स्टॉक नहीं बिक पाया।
विज्ञापन



बिठूर के सिंहपुर में इस बार थोक पटाखा बाजार में 80 लाइसेंस जारी किए गए थे। पिछले वर्ष यहां महज 30 से 32 दुकानें ही लगी थीं। इस बार अधिकतर लाइसेंसधारकों ने दुकानें लगाईं और अच्छा स्टॉक भी मंगाया। शहर के विभिन्न इलाकों में फुटकर पटाखों की दुकानें भी सजी थीं। बाजार में इस बार 800 फीट तक ऊंचाई पर जाकर फूटने वाले पटाखों के साथ 500 और 100 से 200 फीट तक जाने वाले 60 व 120 शॉट वाले पटाखे भी उपलब्ध रहे।
विज्ञापन


अंब्रेला पैराशूट स्टाइल पटाखों की भी अच्छी मांग रही। अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, सीको और चक्करगिन्नी खरीदारों की पसंद बने रहे। कारोबारियों के मुताबिक पटाखों के दाम पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक थे। आसमान में जाकर फूटने वाले पटाखों की मांग में 30 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed