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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fire breaks out in vacant plot in Jajmau; fire brigade brings it under control

कानपुर: जाजमऊ में खाली प्लॉट में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
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Fire breaks out in vacant plot in Jajmau; fire brigade brings it under control
खाली प्लॉट में लगी आग को बुझाता दमकल कर्मी - फोटो : अमर उजाला
जाजमऊ थानाक्षेत्र के तड़बगिया में मंगलवार रात खाली प्लॉट पर जमा कूड़े में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंची। पुलिस ने शरारतीतत्व के कूड़े में आग लगाने की आशंका जताई है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। जाजमऊ अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
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