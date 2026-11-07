Kanpur News: आठ दिन बाद भी नहीं लिखी 10 लाख की चोरी की प्राथमिकी

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कस्बे निवासी रेखा मिश्रा ने चोरी की पुलिस को सूचना दी थी। डायल 112 पुलिस ने जांच की थी, लेकिन इसके बावजूद मामले में कार्रवाई को लेकर महिला को इंतजार करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि घटना के सात दिन गुजरने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। चोरी जैसी गंभीर वारदात में प्राथमिकी दर्ज करने में हो रही देरी से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।पीड़िता को अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर उसकी शिकायत पर कार्रवाई कब होगी। लाखों की चोरी के बाद वह आर्थिक नुकसान के साथ सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चोरी की घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज करने में ही इतना समय लगेगा तो अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए और मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि पुलिस कब प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करेगी और चोरी का खुलासा कर पीड़ित महिला को राहत दिलाएगी। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि चोरी की वारदात के खुलासे के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।इनसेटदो घंटे बाद पहुंची थी चौकी पुलिसघटना की सूचना के बाद डायल 112 की टीम पहुंची थी। आरोप है कि जसौदा चौकी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब दो घंटे लग गए। इतनी बड़ी चोरी के बाद भी त्वरित पुलिस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है।