Kanpur News: छेड़छाड़ का आरोप लगा मेमू में महिला दरोगा का हंगामा, 46 मिनट रोकनी पड़ी ट्रेन

विज्ञापन

बताया गया कि महिला दरोगा अपने दो बच्चों के साथ ससुराल जा रही थीं। उन्हें एरच रोड स्टेशन पर उतरना था। इस दौरान सहयात्री से विवाद होने पर उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मोंठ आरपीएफ के जवान एरच रोड स्टेशन पहुंचे। मोंठ आरपीएफ चौकी प्रभारी के मुताबिक महिला दरोगा ने लिखित शिकायत नहीं की है। वह जीआरपी उरई या कानपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात कहकर परिजन के साथ चली गईं। वहीं, जीआरपी उरई के थाना प्रभारी हेमंत सोलंकी ने छेड़छाड़ के आरोप से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि विवाद सीट को लेकर हुआ था। महिला दरोगा लखीमपुर खीरी में तैनात हैं। ट्रेन खड़ी होने के कारण यात्रियों को करीब 46 मिनट तक परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर, कानपुर जीआरपी के थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है।