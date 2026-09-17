Kanpur News: देर रात सड़कों पर सिविल ड्रेस में उतरी महिला पुलिस

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कानपुर। दिल्ली में दुष्कर्म की घटना के चलते सोमवार रात एडीसीपी महिला अपराध स्नेहा तिवारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत सिविल ड्रेस में महिला सिपाहियों ने न सिर्फ सड़कों पर भ्रमण किया बल्कि ऑटो, टेंपो, ई-रिक्शा, बसों और मेट्रो तक में सफर किया। अभियान मालरोड, बड़ा चौराहा, घंटाघर, टाटमिल, झकरकट्टी आदि इलाकों में चलाया गया। एडीसीपी ने बताया कि कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं मिली है। अभियान देर रात 10:30 से 12: 30 बेज तक चलाया गया। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। (ब्यूरो)