फतेहपुर: नकल के आरोप में पिटाई के बाद छात्र की मौत, FIR की मांग पर कोतवाली में धरने पर परिजन

नाराज परिजनों ने कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वे कोतवाली से नहीं हटेंगे। इसके बाद परिजन कोतवाली परिसर में ही धरने पर बैठ गए। तेजस की मां नीलम की ओर से सदर कोतवाली में सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज, शिवपुरम के प्रधानाचार्य सक्षम त्रिवेदी के खिलाफ तहरीर दी गई है। तहरीर में प्रधानाचार्य पर छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। परिजन मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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