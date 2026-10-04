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फर्रुखाबाद: आश्रम में रह रहे बाबा को नाती ने मारी दो गोलियां, हालत गंभीर, तमंचा लहराते मौके से फरार हुआ आरोपी

Sun, 04 Oct 2026 06:54 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 04 Oct 2026 06:54 PM IST
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Farrukhabad: Grandson shoots 'Baba' living in an ashram twice; victim in critical condition
बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल - फोटो : अमर उजाला

जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर निवासी गजेंद्र सिंह (65) पीले वस्त्र धारण कर गांव के पास ही आश्रम बनाकर रह रहे हैं। शाम करीब चार बजे आश्रम में विवाद होने पर एक युवक ने उनके ऊपर गोली चला दीं जो उनके कमर के पास पेट में लगी। जान बचाने के लिए कमरे की ओर जब गजेंद्र भागे, तो उसने एक गोली पीछे से चला दी। वह गोली कंधे के पास लगकर सीने की ओर आगे निकल गई।

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गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग भागे, तो आरोपी तमंचा लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। सूचना पर गावं पहुंची थाने के सिपाही विकल कुमार ने और नाती शिवा ने लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह डेढ़ साल से बीमार चल रहे हैं। इलाज कराने के लिए उन्होंने कुछ महीने पहले खेत बेचा था।
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उनका नाती उस रकम को जबरन लेना चाहता था। रविवार शाम जब रुपये देने से इनकार किया, तो उसने तमंचे से दो गोलियां मार दीं। हालत गंभीर देख इमरजेंसी प्रभारी डॉ. अभिषेक चतुर्वेदी ने रेफर कर दिया। थाना पुलिस ने अस्पताल में गजेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए।

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