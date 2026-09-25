Kanpur News: किसानों को डिजिटल बैंकिंग की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 25 Sep 2026 01:41 AM IST
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झींझक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान चल रहा। इसके तहत बृहस्पतिवार को जिला सहकारी बैंक की ओर से डिजिटल साक्षरता एवं किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर झींझक समिति में आयोजित किया गया। इसमें किसानों को बैंक की ऋण योजनाओं के साथ डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि सहकारी बैंक से भी कम ब्याज पर कृषि और अन्य जरूरतों के लिए ऋण लिया जा सकता है। जिला सहकारी बैंक के जीएम नरेंद्र कुमार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी ऋण की सुविधा है। कम भूमि वाले किसान भी दो लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इस दौरान सचिवों ने मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में इफको के क्षेत्रीय प्रबंधक जयसिंह यादव, जिला सहकारी बैंक कानपुर के अध्यक्ष एसडी परिहार, सतेंद्र भदौरिया, संचालक केपी सिंह, विनोद दुबे, मुकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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