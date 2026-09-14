Kanpur News: नलकूप फीडर बंद होने पर फूटा किसानों का गुस्सा, उपकेंद्र घेरा

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रविवार को उपकेंद्र पहुंचे सट्टी गांव के किसान शकील, मुंतजिर, इस्लाम संतोष गुप्ता, रविंद्र पाल, रजा, शानू सैयद रामभजन गुप्ता आदि ने बताया कि वीसीबी मशीन खराब है। करीब एक सप्ताह से नलकूप फीडर ठप है और फसलों की सिंचाई प्रभावित हैं। धान समेत अन्य फसलों की सिंचाई के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। बारिश के बीच भी समय पर सिंचाई नहीं होने से फसलों पर असर पड़ने की चिंता किसानों को सता रही है।किसानों ने हंगामा करने की जानकारी उपकेंद्र में मौजूद कर्मचारियों ने अवर अभियंता राहुल साहू को दी। इसके बाद उनकी मोबाइल पर किसानों से वार्ता कराई। अवर अभियंता ने किसानों को बताया कि वीसीबी को ठीक कराने के लिए तकनीकी सहायक को बुलाया गया है। शाम तक मशीन की खामी ठीक करा ली जाएगी। इसके नलकूप फीडर की बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। इसपर किसान लौट गए। अवर अभियंता राहुल साहू ने बताया कि वीसीबी को ठीक कराया जा रहा है। जल्द ही नलकूप फीडर की बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी।