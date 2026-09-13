हमीरपुर: पत्नी से झगड़े के बाद किसान ने फंदा लगाकर दी जान, कर्ज और फसल खराब होने से था परेशान

ट्रैक्टर की किस्त और फसल खराब होने से थे परेशान

मृतक के बेटे शिवा मिश्रा ने बताया कि ट्रैक्टर की किस्त चुकाने और खेती में नुकसान के कारण पिता काफी परेशान रहते थे। आर्थिक तंगी के चलते घर में आए दिन कलह की स्थिति बनी रहती थी। शनिवार रात भी किसी बात को लेकर मुन्नीलाल का पत्नी सुहागरानी से विवाद हो गया।