हरदोई: घास निकालते समय तालाब में डूबा किसान, मौत; पिहानी के पुरवा हफीजुद्दीन की घटना

पत्नी की सूचना पर पहुंची पुलिस

सुनील की पत्नी माया की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक किसान की तालाब में डूबने से मौत हुई है। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि तालाब में डूबने से युवक की मौत हुई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।