Kanpur News: किराया स्पेशल, रफ्तार नहीं, समय की गारंटी भी

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रेलवे त्योहारों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन को यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया कदम बताता है, लेकिन इनका किराया नियमित ट्रेनों के मुकाबले काफी अधिक है। कानपुर-लखनऊ जैसे छोटे रूट पर स्लीपर श्रेणी में ही तीन गुना तक अंतर है। थर्ड एसी और सेकंड एसी में भी किराये का अंतर यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, सूरत और बिहार की ओर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी सामान्य किराये से अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। इसके बावजूद ट्रेनों की लेटलतीफी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रियों को महंगा टिकट खरीदने के बाद भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।स्पेशल ट्रेनों की लेटलतीफी का उदाहरण ट्रेन नंबर 02564 है। उपलब्ध परिचालन रिकॉर्ड के अनुसार, नई दिल्ली से लगभग समय पर रवाना होने वाली यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचते-पहुंचते 35 मिनट से एक घंटे तक लेट हो जाती है। कानपुर से आगे ऐशबाग पहुंचने तक इसकी देरी बढ़कर एक घंटा 15 मिनट से एक घंटा 55 मिनट तक हो जाती है। आगे मुजफ्फरपुर और बरौनी की ओर जाने पर कुल देरी तीन से पांच घंटे तक पहुंच जाती है। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन का उन्नाव में ठहराव भी नहीं है। इसके बावजूद कानपुर से ऐशबाग के बीच इसे करीब दो घंटे तक की देरी का सामना करना पड़ रहा है।कानपुर से गुजरने वाली कई अन्य स्पेशल ट्रेनों की स्थिति भी चिंताजनक है। ट्रेन नंबर 04152 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस-कानपुर स्पेशल) के कानपुर पहुंचने में 20 घंटे से अधिक की देरी दर्ज की गई है। आनंद विहार से पटना और दानापुर जाने वाली ट्रेनें 03318 और 03228 भी कई बार 13 से 15 घंटे तक लेट पहुंच रही हैं। हावड़ा-दिल्ली स्पेशल 04051 गोविंदपुरी पहुंचने में कई बार 14 घंटे 30 मिनट से अधिक लेट हो रही है। वहीं, उधना-रक्सौल स्पेशल 05560 में भी 14 से 17 घंटे तक की देरी दर्ज की गई है।व्यस्त दिल्ली-हावड़ा और कानपुर-लखनऊ रेल रूट पर त्योहारों के दौरान ट्रेनों का दबाव बढ़ जाता है। परिचालन व्यवस्था में नियमित और प्राथमिकता वाली ट्रेनों को रास्ता देने के लिए स्पेशल ट्रेनों को कई बार लूप लाइन या आउटर पर रोकना पड़ता है। राजधानी, वंदे भारत और अन्य नियमित ट्रेनों के संचालन के बीच स्पेशल ट्रेनों को आगे बढ़ने का मौका देर से मिलता है। इसके अलावा शुरुआती स्टेशन पर रेक तैयार करने और परिचालन में होने वाली देरी का असर आगे के स्टेशनों तक पहुंचता है।नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम के कारण यात्रियों के पास स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के अलावा सीमित विकल्प बचते हैं। अधिक किराया चुकाने के बाद भी ट्रेन के पहुंचने का समय तय नहीं रहता।यात्री रॉबिन गुप्ता ने बताया कि कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 75 किलोमीटर है, लेकिन ट्रेन से पहुंचने में दो घंटे या उससे अधिक समय लग रहा है और किराया भी ज्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे में मेमू से सफर करना बेहतर है। वहीं, यात्री मनोज कुमार का कहना है कि ट्रेन के बजाय एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुंचना ज्यादा सुविधाजनक है। एक्सप्रेसवे से करीब डेढ़ घंटे में सफर पूरा हो जाता है, जबकि ट्रेन में दो घंटे लग रहे हैं।