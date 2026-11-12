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Kanpur News: जुआ खेलने का विरोध करने पर परिवार को पीटा

Thu, 12 Nov 2026 02:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:17 AM IST
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Family beaten for opposing gambling
कानपुर। सनिगवां के चंदन नगर निवासी राजा कश्यप के मुताबिक मंगलवार को घर के पास क्षेत्रीय अजय पासवान, गौरव कश्यप, अरुण कश्यप, मोनू पासवान, राधे कश्यप व वीरेंद्र सोनकर समेत करीब 20 अन्य लोग जुआ खेल रहे थे। उन्होंने जुआ खेलने से मना किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए घर में धावा बोल दिया। राजा और उसके भाई अनिल कश्यप को लाठी-डंडों से पीटने के साथ लोहे की रॉड से प्रहार किया। मां विद्या देवी को भी पीटा। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि तहरीर पर छह नामजद व करीब 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की रही है। संवाद
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