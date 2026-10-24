Kanpur News: इलाज के दौरान फैक्टरी कर्मी की मौत

विज्ञापन

रनियां के केशव नगर अनीता पाल ने बताया कि पति जयराम पाल (55) करीब आठ साल से फत्तेपुर रोशनाई स्थित पशु आहार बनाने वाली फैक्टरी में ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। 19 अक्तूबर को फैक्टरी में काम करने के दौरान पति गश खाकर गिर गए और उनके मुंह से खून आने आने लगा। फैक्टरी कर्मियों की सूचना पर पहुंचे परिजन पति को इलाज के लिए कानपुर नगर के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से 21 अक्तूबर को परिजन पति को घर ले आए। 22 अक्तूबर को पति की दोबारा तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें दोबारा अस्पताल ले गए। वहां देर रात को उनकी मौत हो गई।अनहोनी पर पत्नी अनीता, बेटा संदीप, कुलदीप, बेटी सपना और परिजन रोने लगे। शुक्रवार सुबह आठ बजे के करीब परिजन ने शव को फैक्टरी गेट पर रख दिया और मुआवजे की मांग कर हंगामा कर दिया। पुलिस ने परिजन को समझाने का प्रयास किया और फैक्टरी प्रबंधन से वार्तालाप करवाई। करीब आठ घंटे बाद शाम चार बजे के करीब परिजन मुआवजा मिलने के आश्वासन पर शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रनियां थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि फैक्टरी प्रबंधन और परिजनों के बीच समझौता हो गया है। प्रबंधन की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की गई है। एक लाख रुपये नकद देने की बात कही गई है।