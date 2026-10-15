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Kanpur News: होटल-रेस्टोरेंट के किचन में स्वच्छता पर जोर, खाद्य विभाग ने बताए सुरक्षा के मानक

Thu, 15 Oct 2026 01:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:53 AM IST
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Emphasis on hygiene in hotel and restaurant kitchens; Food Department outlines safety standards.
कानपुर। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट में ग्राहकों को शुद्ध, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किचन की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर दिया जाएगा।
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बुधवार को कानपुर होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष श्याम लाल मूलचंदानी की अध्यक्षता में हुई। इसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संचालकों को खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों की ड्रेस व मेडिकल फिटनेस, पानी की गुणवत्ता और किचन की नियमित सफाई के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। सभी ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया।
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अध्यक्ष श्याम लाल मूलचंदानी ने कहा कि छोटी-मोटी अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान सील करने के बजाय संचालकों को सुधार के लिए कम से कम सात दिन का समय दिया जाए। इसके बाद भी सुधार न होने पर नियमानुसार कार्रवाई हो। मुख्य संरक्षक विजय कपूर ने कहा कि दूध, पनीर और मसालों में मिलावट मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के साथ कच्चे माल के मूल स्रोत की भी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष गौरव सेठी ने साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था रखने पर जोर दिया। बैठक में खाद्य विभाग के डीओ संजय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र द्विवेदी, महामंत्री परवीन अग्रवाल, रिंकू सेठी, राजकुमार भक्तानी, इंद्र सिंह और संजय मिश्र मौजूद रहे। (ब्यूरो)
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