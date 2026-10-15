Kanpur News: राजपुर पीएचसी में आज से दोबारा शुरू होगी इमरजेंसी

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राजपुर पीएचसी में करीब 20 साल से नगर सहित बीहड़ पट्टी के करीब 30 गांवों के 90 हजार लोगों को आकस्मिक सेवाएं दी जा रही थीं। रविवार को सीएमओ की ओर से पीएचसी में तैनात डॉक्टरों को उनकी मूल तैनाती पर जाने के निर्देश दिए थे। स्टाफ की कमी हो जाने के चलते पीएचसी में सोमवार से इमरजेंसी बंद कर दी गई थी। इससे होने वाली स्थानीय लोगों की परेशानी के मुद्दे को अमर उजाला की ओर से 13 व 14 अक्तूबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया।इस पर संज्ञान लेकर बुधवार सुबह राजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष अंशु त्रिपाठी ने राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल को फोन कर उनकी विधानसभा क्षेत्र की पीएचसी में इमरजेंसी सेवाएं बंद होने की जानकारी दी और लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए होने वाली परेशानी से बचाने के लिए इमरजेंसी सुविधा दोबारा शुरू करवाए जाने की मांग की थी। वहीं, सभासद अजय शुक्ला के नेतृत्व में लोगों ने बुधवार सुबह सीएमओ को इमरजेंसी सेवा दोबारा शुरू करवाए जाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था।मामले में राज्यमंत्री के दखल के बाद बुधवार शाम को सीएमओ डॉ. जय गोविंद की ओर से राजपुर पीएचसी में दोपहर तीन बजे से अगले दिन सुबह 11 बजे तक या रिलीवर न आने तक इमरजेंसी संचालित किए जाने के लिए रोस्टर के हिसाब से डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई है। पीएचसी में दोबारा इमरजेंसी शुरू होने के निर्देश पर मुखर्जी नगर के सभासद अजय शुक्ला, समाजसेवी दीपक मिश्रा, कृष्णा ठाकुर, वीरेंद्र अवस्थी आदि ने खुशी जताई।...............इनकी रोस्टर के हिसाब से लगाई गई ड्यूटीसीएमओ ने अक्तूबर माह में राजपुर पीएचसी में इमरजेंसी संचालित किए जाने के लिए रोस्टर के हिसाब से डॉ. दिलीप कुमार, डॉ. जितेंद्र वर्मा, डॉ. प्रियांक तिवारी, डॉ. हरदीप, डॉ. मनोज, डॉ. गुफरान की ड्यूटी लगाई है। जबकि पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट बृजेश कुमार, अश्वनी कुमार, पंकज सचान, अनिल कुमार, संदीप कुमार, कुलदीप सिंह, धर्मेंद्र सचान व वार्ड बॉय गोविंद सिंह, रणविजय सिंह, संतोष कुमार, गोविंद सिंह की ड्यूटी लगाई है। इनके साथ वार्ड बॉय भी लगाए हैं।................रसधान पीएचसी को मिला एमबीबीएस चिकित्सकराजपुर। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएमओ डॉ. जय गोविंद ने रसधान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस चिकित्सक की तैनाती की है। सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्साधिकारी डॉ. पीयूष त्रिपाठी को रसधान पीएचसी भेजा है जबकि रसधान में लंबे समय से तैनात आयुष चिकित्सक डॉ. सना कौशर अंसारी को राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सक ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सलेमपुर सीएचसी में तैनात आयुष चिकित्सक डॉ. ध्रुव सिंह को रसधान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। राजपुर पीएचसी अधीक्षक डॉ. सलिल सचान ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर सभी चिकित्सकों को तत्काल संबंधित पीएचसी में सेवाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)................बयान.....जिले में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के चलते राजपुर पीएचसी में इमरजेंसी सेवाएं बंद की गई थीं। मरीजों की समस्या को देखते हुए पीएचसी में दोबारा इमरजेंसी संचालित किए जाने का फैसला लिया गया है। रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बृहस्पतिवार से पीएचसी में इमरजेंसी सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी। - डॉ. जय गोविंद, सीएमओ