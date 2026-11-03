Kanpur News: पांच परिसर में पकड़ी गई बिजली चोरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:21 AM IST
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कानपुर। लाइन लॉस वाले क्षेत्र आचार्यनगर में सोमवार को केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने पांच परिसर में बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने जीवनलाल का हाता निवासी कृष्णा, देवीदीन का हाता निवासी किरन, तान्या, भन्नानापुरवा में जय, विजय और अजय परिहार के घर बिजली चोरी होते मिली। टीम को आचार्यनगर में अमर कौल के घर चोरी से बिजली जलती मिली। इन सभी के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संवाद
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