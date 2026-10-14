कानपुर: परेड की शोभायात्रा के रथ पर करंट उतरा, बाल-बाल बचे कलाकार, पदाधिकारियों ने किया हंगामा

श्रीराम लीला सोसाइटी परेड की शोभायात्रा के रथ पर बुधवार को करंट उतर आया। रथ पर राम, जानकी और लक्ष्मण स्वरूप बैठे थे। करंट का हल्का झटका लगने पर नीचे तक झूलते तारों को जल्दी से उठा दिया गया। इस कारण बड़ा हादसा टल गया। गुस्साए पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा भी किया। रामलीला मंडली ने तारों के न हटाए जाने पर शोभायात्रा में जाने से मना कर दिया है। घटना चौक सराफा बाजार में हुई।

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