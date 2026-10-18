Kanpur News: 23 बिंदुओं पर परखी गई शिक्षा विभाग की तैयारी

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बैठक में समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री और पीएम पोषण के तहत एसएनए स्पर्श से धनराशि खर्च करने तथा स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को भुगतान की स्थिति पर चर्चा हुई। निपुण लक्ष्यों, निपुण तालिका और प्रेरणा व परख मॉड्यूल के इस्तेमाल की भी समीक्षा की गई।पीएम पोषण के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन, रसोइयों के मानदेय, कन्वर्जन कॉस्ट और पूरक पोषण में उपमा-हलवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता भी परखी गई। शिक्षकों के समायोजन, चयन व प्रोन्नत वेतनमान, सेवानिवृत्ति देयकों, लंबित एरियर और कैशलेस योजना की स्थिति की समीक्षा हुई।विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल सामग्री, बाल वाटिका, ईसीसीई, एचपीसी, शिक्षक संकुल बैठकों और यूएलएलएएस योजना पर भी चर्चा की गई। बीटीसी-बीएड प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप और विद्यालयों में नवाचारों की जानकारी ली गई। बैठक में डीआईओएस प्रवीण कुमार तिवारी और बीएसए हरिओम सिंह मौजूद रहे।