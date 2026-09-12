फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Drones and AI are transforming the world: Milind Raj

ड्रोन और एआई से बदल रही है दुनिया : मिलिंद राज

Sat, 12 Sep 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Drones and AI are transforming the world: Milind Raj
कानपुर। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, कानपुर के बैनर तले 103 यूपी बटालियन एनसीसी, कानपुर द्वारा ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं रोबोटिक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता देश के प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी रिसर्चर एवं रोबोटिक्स विशेषज्ञ मिलिंद राज रहे। उन्हें देश में उनके अग्रणी कार्यों के लिए ड्रोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन और एआई से दुनिया बदल रही है।
विज्ञापन


उन्होंने ड्रोन, एआई, आधुनिक यूएवी, डिफेंस रोबोटिक्स, निगरानी एवं टोही तकनीक के अलावा एआई आधारित प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के बारे में जानकारी दी। एनसीसी ग्रुप कमांडर, कानपुर, ब्रिगेडियर पीके शास्त्री ने कहा कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा और भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक है। कर्नल अभिषेक, कर्नल ललिताभ ने बताया कि सेमिनार का आयोजन 18 सितंबर तक किया जा रहा है। लगभग 600 एनसीसी कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed