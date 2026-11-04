Kanpur News: डीपीएस बर्रा और हरमिलाप स्कूल सेमीफाइनल में

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पहले मुकाबले में दून इंटरनेशनल स्कूल ने जेडी एजुकेशन सेंटर को सीधे सेटों में 2-0 से हराया। दूसरे मैच में डीपीएस बर्रा ने जेएलटी एजुकेशन सेंटर को 2-0 से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में सीएचएस एजुकेशन सेंटर ने कड़े संघर्ष के बाद सरस्वती विद्या मंदिर को 2-1 से पराजित किया। चौथे मैच में केआर एजुकेशन सेंटर ने डीडीवीएन चकेरी को 2-0 से मात दी।पांचवें मुकाबले में हरमिलाप स्कूल ने दून इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की। छठे मैच में केआर एजुकेशन सेंटर ने श्रीराम स्कूल पनकी को 2-0 से हराया। सातवें मुकाबले में डीपीएस बर्रा ने सुभाष पब्लिक स्कूल को सीधे सेटों में 2-0 से पराजित किया। बुधवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के साथ चैंपियन टीम का फैसला होगा। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन आशीष कुमार शर्मा, मैनेजर एवं सचिव विजय लक्ष्मी शर्मा, डायरेक्टर अक्षत भट्ट और अर्चित भट्ट मौजूद रहे।