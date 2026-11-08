चित्रकूट में दीपावली महोत्सव की धूम: रामघाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दीपदान के बाद कामतानाथ की परिक्रमा
Chitrakoot News: दीपावली महोत्सव पर चित्रकूट के रामघाट में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदाकिनी नदी में पावन स्नान और दीपदान के बाद श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ भगवान कामतानाथ की परिक्रमा शुरू की।
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दीपावली महोत्सव पर चित्रकूट के पावन रामघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदाकिनी नदी के तट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और इसके बाद दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना की। रामघाट पर दीपदान का नजारा बेहद मनमोहक रहा।
सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ मंदाकिनी में आटे के दीपक प्रवाहित किए। दीपों की रोशनी से पूरा रामघाट जगमगा उठा। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ और मंदाकिनी माता की पूजा-अर्चना भी की। स्नान और दीपदान के बाद श्रद्धालुओं का काफिला परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़ गया।
रामघाट से लेकर परिक्रमा मार्ग तक पुलिस बल तैनात
श्रद्धालु जय श्री राम और कामतानाथ भगवान की जय के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रामघाट से लेकर परिक्रमा मार्ग तक पुलिस बल तैनात किया गया है। घाटों पर गोताखोरों और नावों की भी व्यवस्था की गई है।