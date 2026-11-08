चित्रकूट में दीपावली महोत्सव की धूम: रामघाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दीपदान के बाद कामतानाथ की परिक्रमा

दीपावली महोत्सव पर चित्रकूट के पावन रामघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदाकिनी नदी के तट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और इसके बाद दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना की। रामघाट पर दीपदान का नजारा बेहद मनमोहक रहा।

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सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ मंदाकिनी में आटे के दीपक प्रवाहित किए। दीपों की रोशनी से पूरा रामघाट जगमगा उठा। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ और मंदाकिनी माता की पूजा-अर्चना भी की। स्नान और दीपदान के बाद श्रद्धालुओं का काफिला परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़ गया।