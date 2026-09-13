Kanpur News: मंडल की जूनियर बालक और बालिका बैडमिंटन टीम चयनित

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चयनित बालक वर्ग की टीम में आयुष कुमार, अक्ष शर्मा, गणेश यादव, मो. आरिज और यश सैनी को जगह मिली है। जबकि समीर सिंघानी को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में रखा गया है। बालिका वर्ग में रोहिणिका पांडेय, आनया, काव्या गुप्ता, चैतन्या बाजपेई, त्वाहा फातिमा और प्रिया गुप्ता का चयन किया गया है। रितिका को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है।

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कानपुर। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक-बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से 19 सितंबर तक उन्नाव में होगी। इसके लिए कानपुर मंडल की जूनियर बालक और बालिका टीम का चयन शनिवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में ट्रायल के आधार पर किया गया है।