फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Differently-abled elderly woman accuses son and daughter-in-law of assault; FIR lodged.

Kanpur News: दिव्यांग वृद्धा ने बेटे-बहू पर लगाया पीटने का आरोप, प्राथमिकी

Thu, 27 Aug 2026 02:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Differently-abled elderly woman accuses son and daughter-in-law of assault; FIR lodged.
कानपुर। चकेरी में दिव्यांग वृद्धा ने बेटे व बहू पर पीटकर पैसे मांगने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के आदेश पर चकेरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन


सनिगवां के कांशीराम कॉलोनी निवासी चमन बानो दिव्यांग हैं। चमन बानो के मुताबिक पति की मौत के बाद से भीख मांगकर गुजर बसर कर रही हैं। आरोप है कि घर के सामने उनका टेंपो चालक बेटा रिजवान और बहू शबाना रहते हैं। बेटा अक्सर वह शराब पीकर उनसे पैसों की मांग करता है। बीती छह जनवरी की रात रिजवान नशे में आया और रुपये मांगे। मना करने पर डंडे से सिर फोड़ दिया। रिजवान ने उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। किसी तरह घर में घुसकर दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। दूसरे दिन बेटे-बहू ने फिर से पांच हजार रुपये मांगे।
विज्ञापन

मना करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। थाने चौकी में सुनवाई न होने पर पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। तब चकेरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed