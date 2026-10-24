Kanpur News: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत

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हमीरपुर जनपद के कोरारा थाना क्षेत्र के बाम्हनपुर निवासी अरमान सिंह ने पुलिस को बताया कि बेटी मुस्कान (22) की शादी करीब ढाई वर्ष पहले शिवनाथपुरवा निवासी विकास यादव के साथ की थी। बताया की बृहस्पतिवार रात को उन्हें बेटी की मौत की जानकारी दी गई। इस पर वह और अकबरपुर निवासी रिश्तेदार उदय सिंह के साथ गांव पहुंचे। वहां घर खुला मिला और मुस्कान का शव बेड पर पड़ा था। घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था।इस पर उन्होंने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नायब तहसीलदार अर्पित सिंह की मौजूदगी में जांच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष सौरभ सिंह ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। गले पर निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होने और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।