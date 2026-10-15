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Kanpur News: संदिग्ध हालात में सड़क पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

Thu, 15 Oct 2026 01:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 15 Oct 2026 01:41 AM IST
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Dead body of a youth found on the road under suspicious circumstances, suspicion of murder
रनियां। रनियां के केशव नगर में बुधवार तड़के चार बजे के करीब एक युवक का शव संदिग्ध हालात में सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने पास में खड़ी मिली बिना नंबर की बाइक के चेसिस नंबर की मदद से युवक की शिनाख्त करवाई। मौके पर पहुंचे परिजन ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है।
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रनियां थाना क्षेत्र के खानचंद्रपुर निवासी रामस्वरूप ने बताया कि मूल रूप से लक्ष्मणपुर रूरा निवासी बेटी नीलम व दामाद मुलायम सिंह खानचंद्रपुर में किराये के मकान में रहते हैं। नाती नितिन (19) खानचंद्रपुर स्थित एक फैक्टरी में मजदूरी करता था। मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे नाती घर पर खाना खा रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉलर से बात करने के बाद नाती परिजन को बिना बताए बाइक लेकर निकल गया।
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सुबह तक घर न आने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। तभी पुलिस की ओर से नाती का शव केशव नगर में पड़ा मिलने की जानकारी दी गई। परिजन ने युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। अनहोनी पर युवक की मां नीलम, पिता मुलायम सिंह, छोटा भाई अंश व परिजन रोने लगे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया है।
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छत पर मिला मोबाइल, शरीर से गायब मिली शर्ट
परिजन ने बताया कि मंगलवार रात को नितिन घर से शर्ट पहन कर निकला था लेकिन शव मिलने के बाद जब वह लोग मौके पर पहुंचे तो उसके शरीर से शर्ट गायब थी। यदि बेटे के साथ हादसा होता तो शर्ट गायब नहीं होती। वहीं, घटना की छानबीन में जुटी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घटना स्थल के पास एक मकान की कच्ची छत से युवक का मोबाइल बरामद किया है।

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बयान
युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस घटना को लेकर कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। संदिग्धता के आधार पर एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। - सौरभ सिंह, थानाध्यक्ष रनियां
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