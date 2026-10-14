फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   current rain in shobha yatra

Kanpur News: शोभा यात्रा के रथ पर करंट उतरा, हादसा टला

Wed, 14 Oct 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
current rain in shobha yatra
राम, जानकी, लक्ष्मण बैठे थे रथ पर
विज्ञापन

मंडली वाले नाराज़, स्थिति न सुधरने पर नहीं जाएंगे यात्रा में
मंत्री का कहना टूट जाएगी डेढ़ सौ साल पुरानी esm
माई सिटी रिपोर्टर
कानपुर। श्रीराम लीला सोसाइटी परेड की शोभायात्रा के रथ पर करंट उतर आया। रथ पर राम, जानकी और लक्ष्मण स्वरूप बैठे हुए थे। करंट का हल्का झटका लगने पर नीचे तक झूलते तारों को जल्दी से उठा दिया गया। लेकिन इससे बहुत देर तक हंगामे जैसी स्थिति रही। रामलीला मंडली ने तारों के न हटाए जाने पर शोभायात्रा में जाने से मना किया है। घटना चौक सराफा बाजार में हुई।

सोसाइटी के मंत्री आलोक अग्रवाल ने बताया कि आज केस्को की लापरवाही से भगवान के सिंहासन परकरंट दौड़ा पूरी मथुरा मंडली ने नाराजगी जताई और कहा कल शोभायात्रा में कोई स्वरूप नहीं जाएंगे। जबतक मार्ग की हर तरह की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अग्रवाल ने बताया प्रशासन और रामलीला भवन में हुई बैठकों में कई बार केस्को के अफसरों से शिकायत की जा चुकी है। लेकिन तार वैसे ही झूल रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed