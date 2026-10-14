Kanpur News: शोभा यात्रा के रथ पर करंट उतरा, हादसा टला

मंडली वाले नाराज़, स्थिति न सुधरने पर नहीं जाएंगे यात्रा मेंमंत्री का कहना टूट जाएगी डेढ़ सौ साल पुरानी esmमाई सिटी रिपोर्टरकानपुर। श्रीराम लीला सोसाइटी परेड की शोभायात्रा के रथ पर करंट उतर आया। रथ पर राम, जानकी और लक्ष्मण स्वरूप बैठे हुए थे। करंट का हल्का झटका लगने पर नीचे तक झूलते तारों को जल्दी से उठा दिया गया। लेकिन इससे बहुत देर तक हंगामे जैसी स्थिति रही। रामलीला मंडली ने तारों के न हटाए जाने पर शोभायात्रा में जाने से मना किया है। घटना चौक सराफा बाजार में हुई।सोसाइटी के मंत्री आलोक अग्रवाल ने बताया कि आज केस्को की लापरवाही से भगवान के सिंहासन परकरंट दौड़ा पूरी मथुरा मंडली ने नाराजगी जताई और कहा कल शोभायात्रा में कोई स्वरूप नहीं जाएंगे। जबतक मार्ग की हर तरह की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अग्रवाल ने बताया प्रशासन और रामलीला भवन में हुई बैठकों में कई बार केस्को के अफसरों से शिकायत की जा चुकी है। लेकिन तार वैसे ही झूल रहे हैं।