Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Crowds of sisters thronged bus terminals on Bhai-Dooj; a scramble for seats ensued.

Kanpur News: भाई-दूज पर बस अड्डों पर उमड़ी बहनों की भीड़, सीट के लिए मारामारी

Wed, 11 Nov 2026 02:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Crowds of sisters thronged bus terminals on Bhai-Dooj; a scramble for seats ensued.
कानपुर। भाई-दूज पर भाइयों को तिलक करने के लिए निकली बहनों की भीड़ मंगलवार को शहर के बस अड्डों पर उमड़ पड़ी। दीपावली की छुट्टियां खत्म होने के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से झकरकटी, रावतपुर, चुन्नीगंज और किदवईनगर बस अड्डों पर दिनभर गहमागहमी रही। बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ी।
विज्ञापन

फतेहपुर, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, बांदा, हमीरपुर और जालौन समेत आसपास के जिलों के लिए बसें यात्रियों से खचाखच भरी रहीं। महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलने से बुजुर्गों में भी उत्साह दिखा। कई बुजुर्ग महिलाएं भाइयों को तिलक करने के लिए बसों से रवाना हुईं।
विज्ञापन

वहीं, छुट्टियां खत्म होने पर नौकरी और अन्य कामों से लौटने वालों की भी भीड़ रही। भारी बैग और सामान के साथ बसों में चढ़ने-उतरने के दौरान यात्रियों को परेशानी हुई। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि त्योहार के चलते भीड़ बढ़ी है। पर्याप्त बसें उपलब्ध हैं। यात्रियों से संयम बनाए रखने की अपील की गई है। सभी को सीट मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed