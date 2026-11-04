कालपी अधिवक्ता हत्याकांड: एक लाख का इनामी मोनू मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली, ये सामान बरामद

उरई जिले में कालपी बार संघ अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता गयादीन अहिरवार हत्याकांड के मुख्य आरोपी एक लाख रुपये के इनामी मोनू यादव उर्फ पवन यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बुधवार देर रात करीब 2:45 बजे कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोल्हूपुर मोड़ के पास जोल्हूपुर-मदारीपुर जंगल में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई।

विज्ञापन



पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोनू यादव के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, स्वाट टीम और दो थानों की पुलिस आरोपी की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे मोनू यादव ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो गोलियां चलाईं, जो आरोपी के दोनों पैरों में लगीं।