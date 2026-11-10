बिहार: जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक ही परिवार के तीन लोगों को लगी गोली; वाराणसी रेफर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, बैरी गांव में पाटीदारों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को इसी रंजिश में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। बताया जाता है कि राजा तिवारी के पुत्र पवन तिवारी (45) गाय को चारा खिलाने जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के जयप्रकाश तिवारी, मनीष तिवारी, चुन्नू तिवारी, श्रीमन नारायण तिवारी और श्याम नारायण तिवारी समेत करीब 10 लोगों ने कथित तौर पर उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली पवन की कमर में लगी।गोली चलने की आवाज सुनकर पवन के चचेरे भाई बृजनंदन तिवारी (30), पिता जगदीश तिवारी, मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी गोली चला दी, जो उनके पैर में लगी। इसी बीच राजा तिवारी के दूसरे पुत्र बुल्लू उर्फ बिल्लू तिवारी (50) भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें पेट में गोली लग गई। देखते ही देखते तीनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।परिजन तीनों घायलों को आनन-फानन में बक्सर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि तीनों को गोली लगने से चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय, नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और मुफस्सिल थानाध्यक्ष समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।एसडीपीओ गौरव पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से भूमि विवाद चला आ रहा था। मंगलवार को एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों से पूछताछ की गई है और उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।