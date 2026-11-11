बिहार: गया में पुलिस महकमे में हड़कंप, एसआई के कथित ऑडियो में मंथली और रिश्वत की चर्चा; एसएसपी को सौंपी जांच

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सामने आए तीन ऑडियो में पहला होली के समय का बताया जा रहा है। इसमें हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बम-बम रवानी की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत होने का दावा किया गया है। इसी बातचीत के दौरान थाने में मंथली आने का कथित जिक्र सुनाई देने की बात कही जा रही है। ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में कथित वसूली को लेकर चर्चा तेज हो गई है।दूसरे ऑडियो में मारपीट के एक मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत कार्रवाई से जुड़ी बातचीत होने का दावा है। इसमें थानाध्यक्ष यानी 'बड़े बाबू' के नाम पर कार्रवाई रुकवाने और इसके बदले पैसे देने की कथित चर्चा सुनाई देने की बात सामने आई है। हालांकि, ऑडियो की वास्तविकता और बातचीत का संदर्भ अभी प्रमाणित नहीं हुआ है।तीसरे ऑडियो में थाना परिसर के एक कमरे में शराब मंगवाने को लेकर कथित बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। इस दावे ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज किसकी है और बातचीत किस परिस्थिति में हुई थी।मामले की जानकारी मिलने के बाद मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने गया के एसएसपी सुशील कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। आईजी ने बताया कि उन्हें संबंधित ऑडियो मिले हैं, जिनमें एसआई ऋषि रंजन की आवाज होने का दावा किया गया है। जांच के बाद ही आवाज की पहचान और बातचीत की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑडियो की प्रामाणिकता, आवाज की पहचान और बातचीत के वास्तविक संदर्भ की पुष्टि करना है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल एसएसपी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है।