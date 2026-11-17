कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में भाईदूज पर नानी के घर आए मिर्जापुर निवासी हिमांशु सिंह (23) का शव सोमवार देर शाम कमरे में पंखे के सहारे फंदे से लटका मिला। नानी उसे बुलाने पहुंचीं, तो कमरा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब नहीं आया। खिड़की से झांककर देखा, तो नाती का शव फंदे पर लटक रहा था।

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सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की है। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मिर्जापुर के थाना चुनार ग्राम सराय टेकडर निवासी हिमांशु के पिता दिनेश सिंह प्राइवेट कर्मचारी हैं। परिवार में मां बबिता सिंह और छोटा भाई सागर है। परिजनों के मुताबिक, भाईदूज पर हिमांशु नौबस्ता स्थित नानी रजनी देवी के घर आया था।