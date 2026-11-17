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यह कार्रवाई पुलिस की महिला अपराधों के प्रति गंभीरता दर्शाती है। दोनों ही मामलों में पीड़ितों ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायतों को गंभीरता से लिया। तत्काल जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान की गई। उन्हें जल्द ही हिरासत में ले लिया गया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इन घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। पुलिस ने ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का संकल्प दोहराया है।पहला मामला उरगा थाना क्षेत्र के पताढ़ी निवासी तुषार अनंत उर्फ पिंटू (19) से जुड़ा है। उसने कनकी मेले में मिली एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने जान-पहचान बढ़ाकर शादी का झांसा दिया। फिर युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उसने फोटो प्रसारित करने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर थाना उरगा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने 15 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।दूसरा मामला भी उरगा थाना क्षेत्र का है। इसमें जुनवानी निवासी कृष्ण कुमार कंवर (21) आरोपी है। उसने दसवीं की एक छात्रा से दो वर्षों तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब छात्रा ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने अलग जाति और परिजनों की असहमति का हवाला देकर इन्कार कर दिया। ठगा महसूस कर छात्रा ने थाने में लिखित शिकायत दी। थाना उरगा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 16 नवंबर को 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।