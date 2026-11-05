कानपुर: स्कूल-कॉलेजों के पास तंबाकू बेचा तो खैर नहीं, डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश, होगी सख्त कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 05 Nov 2026 02:05 PM IST
सार
Kanpur News: जिले में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और नाबालिगों को तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ भी कोटपा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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विस्तार
कानपुर में शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और नाबालिगों को तंबाकू बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बुधवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में तंबाकू मुक्त युवा 4.0 अभियान की समीक्षा की।
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उन्होंने अधिकारियों को कोटपा अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। डीएम ने स्कूल-कॉलेजों में तंबाकू निषेध के संकेतक लगाने और विद्यार्थियों को जागरूक करने पर जोर दिया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबाकू मुक्त समाज बनाने की शपथ भी दिलाई।
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