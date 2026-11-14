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Gorakhpur News: जमीन की चहारदीवारी और गेट तोड़ा, विरोध पर जान से मारने की धमकी

Sat, 14 Nov 2026 02:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 14 Nov 2026 02:50 AM IST
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Boundary wall and gate of the land demolished; death threats issued when challenged.
जंगल कौड़िया। चिलुआताल थाना क्षेत्र के हमीदपुर में जमीन की चारदीवारी और गेट तोड़ने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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तहरीर के अनुसार चिरकुंडा, धनबाद निवासी सौरभ श्रीवास्तव ने हमीदपुर स्थित एक जमीन खरीदी थी। रजिस्टर्ड बैनामा कराने के बाद जमीन पर 31 जुलाई 2026 को चहारदीवारी बनवाकर गेट लगवाया था। आरोप है कि पांच नवंबर को अनिरुद्धनाथ, उनके बेटे संदीप, प्रिंस, ऋषि और पत्नी किरण देवी ने चहारदीवारी और गेट तोड़ दिया। विरोध करने पर मिस्त्री और मजदूरों के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी सूरज सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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