Gorakhpur News: विवाहिता की मौत के मामले में पति, सास और ननद जेल भेजे गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

झंगहा क्षेत्र के ब्रह्मपुर टोला हरिलवा निवासी पति सूरज, सास सुदामी देवी और ननद प्रियंका उर्फ पिंकी निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले तीनों को शांतिभंग की आशंका में एसडीएम न्यायालय भेजे जाने पर मृतका के परिजन और ग्रामीणों ने तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया था।शिवपुर कौड़ीपुर निवासी मृतका के चाचा रामाश्रय निषाद की तहरीर पर झंगहा पुलिस ने पति सूरज, सास सुदामी देवी और ननद पिंकी के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता, मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। तहरीर के मुताबिक, करीब दो वर्ष पहले शादी के बाद से ही रंजू को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था।आरोप है कि उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। परिजनों ने नौ नवंबर को दहेज के लिए उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर बृहस्पतिवार को शांतिभंग की आशंका में एसडीएम न्यायालय भेज दिया था। वहां एसडीएम की अनुपस्थिति और परिजन व ग्रामीणों के विरोध के चलते जमानत नहीं हो सकी। इसके बाद तीनों को वापस थाने भेज दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज परिजन और ग्रामीण तहसील परिसर में जुट गए और आरोपियों को दहेज हत्या की प्राथमिकी में गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग करने लगे। देर रात तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने समझाकर लोगों को शांत कराया था।एसपी नार्थ राजेश घुनावत ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रंजू की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। चिकित्सकों ने जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया है। रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, परिजन के विरोध के बाद पुलिस ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।