ग्रेनो में 19वीं मंजिल से कूदा 18 साल का लड़का: आदित्य की मौत के पीछे रही ये वजह, सोसायटी में हो रही चर्चा

ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख कोतवाली क्षेत्र के गौर सिटी-2 स्थित प्रिस्टीन एवेन्यू सोसायटी में गुरुवार को 19वीं मंजिल से गिरकर 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई।युवक की पहचान आदित्य अरोड़ा पुत्र अजय अरोड़ा के रूप में हुई है। वह इसी सोसायटी में परिजनों के साथ रहता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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