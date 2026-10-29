‘बिन फेरे, हम तेरे’: प्रेमिका ने रखा करवाचौथ का व्रत, प्रेमी ने मांगी पुलिस सुरक्षा, बोले- सहमति से हो शादी

कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम का अनोखा मामला सामने आया है। कुछ महीने पहले परिजनों के विरोध के चलते घर छोड़कर सहमती संबंधों में रहने वाले प्रेमी युगल ने अब बालिग होने के बाद साथ रहने का फैसला किया है।

विज्ञापन



वहीं, करवाचौथ पर प्रेमिका के व्रत रखने की बात भी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, दोनों पहले नाबालिग थे और परिवार के विरोध के बाद घर से अलग रहने लगे थे। अब बालिग होने पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ वापस लौटना चाहता है।