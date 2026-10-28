कानपुर: सीवर चैंबर से काट रहे थे फाइबर केबल, रिफ्लेक्टर जैकेट पहन कर रहे थे चोरी, चार शातिर गिरफ्तार
Kanpur News: बजरिया थाना क्षेत्र में करोड़ीमल पार्क के सामने सीवर चैंबर में उतरकर ऑप्टिकल फाइबर केबल काट रहे चार शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सरकारी कर्मचारी दिखाने के लिए रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे।
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कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में करोड़ीमल पार्क के सामने सीवर चैंबर में लगी ऑप्टिकल फाइबर केबल काटने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सरकारी कर्मचारी दिखाने के लिए रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर केबल काट रहे थे। पुलिस ने उनके पास से एक बोलेरो पिकअप और करीब 38 फुट लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल के 13 टुकड़े बरामद किए हैं।
बजरिया थानाप्रभारी अरविंद शर्मा के मुताबिक, 26 अक्तूबर की रात उपनिरीक्षक गणेश पाराशर पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि करोड़ीमल पार्क के सामने कुछ लोग रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर सीवर चैंबर में लगी ऑप्टिकल फाइबर केबल काट रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को पकड़ लिया।
आरोपियों का और आपाधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा
पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बागमारा निवासी इस्तखार, मुस्फीक और मोहम्मद अमजद तथा कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के निबुह निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने चारों के खिलाफ बजरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों का और आपाधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है।