फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Four cunning individuals arrested for cutting fiber optic cables from a sewer chamber

कानपुर: सीवर चैंबर से काट रहे थे फाइबर केबल, रिफ्लेक्टर जैकेट पहन कर रहे थे चोरी, चार शातिर गिरफ्तार

Wed, 28 Oct 2026 12:26 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 28 Oct 2026 12:26 PM IST
सार

Kanpur News: बजरिया थाना क्षेत्र में करोड़ीमल पार्क के सामने सीवर चैंबर में उतरकर ऑप्टिकल फाइबर केबल काट रहे चार शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सरकारी कर्मचारी दिखाने के लिए रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे।

विज्ञापन
Kanpur Four cunning individuals arrested for cutting fiber optic cables from a sewer chamber
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में करोड़ीमल पार्क के सामने सीवर चैंबर में लगी ऑप्टिकल फाइबर केबल काटने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सरकारी कर्मचारी दिखाने के लिए रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर केबल काट रहे थे। पुलिस ने उनके पास से एक बोलेरो पिकअप और करीब 38 फुट लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल के 13 टुकड़े बरामद किए हैं।

विज्ञापन

बजरिया थानाप्रभारी अरविंद शर्मा के मुताबिक, 26 अक्तूबर की रात उपनिरीक्षक गणेश पाराशर पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि करोड़ीमल पार्क के सामने कुछ लोग रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर सीवर चैंबर में लगी ऑप्टिकल फाइबर केबल काट रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को पकड़ लिया।

विज्ञापन
Trending Videos

आरोपियों का और आपाधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा
पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बागमारा निवासी इस्तखार, मुस्फीक और मोहम्मद अमजद तथा कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के निबुह निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने चारों के खिलाफ बजरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों का और आपाधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed