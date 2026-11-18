कानपुर: केमिकल फैक्टरी में 14 घंटे से धधक रही आग, जहरीले धुएं से सांस लेना मुश्किल, अब मंगाया गया फोम टेंडर
Kanpur News: महाराजपुर स्थित इंक फैक्टरी में लगी भीषण आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू बनी हुई है। फैक्टरी के अंदर 15 हजार लीटर केमिकल टैंक में लगातार हो रहे रिसाव के कारण आग बार-बार भड़क रही है। 100 से अधिक दमकल गाड़ियों का पानी इस्तेमाल होने के बाद अब स्थिति से निपटने के लिए फोम टेंडर मंगाया गया है।
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कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा यूपीएसआईडीसी स्थित निकोलस पिगमेंट्स एंड इंक केमिकल फैक्टरी में मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे लगी भीषण आग बुधवार दोपहर तक यानी 14 घंटे बीत जाने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकी है। आग इतनी विकराल है कि इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है।
दमकल कर्मियों और अधिकारियों के मुताबिक, फैक्टरी के अंदर करीब 15 हजार लीटर केमिकल से भरा एक बड़ा टैंक लगातार लीक हो रहा है। उसी टैंक से रिस रहे केमिकल की वजह से आग बार-बार भड़क उठती है और बुझने का नाम नहीं ले रही है। पानी से केमिकल की आग न बुझ पाने के कारण अब मौके पर विशेष फोम टेंडर मंगाया गया है, ताकि आग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
फोम के सही इस्तेमाल के बाद ही नियंत्रण संभव हो पाएगा
पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग की टीमें जुटी रहीं। सुबह तक विभिन्न क्षमताओं की छोटी-बड़ी मिलाकर अब तक 100 से अधिक दमकल गाड़ियों का पानी इस्तेमाल किया जा चुका है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में 80 से 100 फायर कर्मी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। सीएफओ का कहना है कि केमिकल के पूरी तरह जलने या फोम के सही इस्तेमाल के बाद ही आग पर पूरी तरह नियंत्रण संभव हो पाएगा।
करोड़ों का नुकसान, नालियों में बहा केमिकल युक्त पानी
इस भीषण अग्निकांड में फैक्टरी का अगला हिस्सा छोड़कर पूरा परिसर जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। अंदर रखी मशीनें, कच्चा माल और केमिकल जलकर राख हो चुका है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक नुकसान करोड़ों रुपये में है।
सांस लेने में भी भारी तकलीफ
हालांकि आग पूरी तरह बुझने के बाद ही आधिकारिक आंकलन सामने आ सकेगा। वहीं, आग बुझाने में इस्तेमाल किया गया पानी केमिकल युक्त होकर आसपास की नालियों में बह रहा है, जिससे एक किलोमीटर के दायरे में तीव्र दुर्गंध फैल गई है और स्थानीय लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।