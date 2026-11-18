कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा यूपीएसआईडीसी स्थित निकोलस पिगमेंट्स एंड इंक केमिकल फैक्टरी में मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे लगी भीषण आग बुधवार दोपहर तक यानी 14 घंटे बीत जाने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकी है। आग इतनी विकराल है कि इस पर काबू पाने के लिए प्रशासन को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है।

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दमकल कर्मियों और अधिकारियों के मुताबिक, फैक्टरी के अंदर करीब 15 हजार लीटर केमिकल से भरा एक बड़ा टैंक लगातार लीक हो रहा है। उसी टैंक से रिस रहे केमिकल की वजह से आग बार-बार भड़क उठती है और बुझने का नाम नहीं ले रही है। पानी से केमिकल की आग न बुझ पाने के कारण अब मौके पर विशेष फोम टेंडर मंगाया गया है, ताकि आग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।