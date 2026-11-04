कानपुर: मंधना चौकी के सामने खड़े वाहनों में लगी भीषण आग, आधा दर्जन गाड़ियां जलकर राख, दमकल ने पाया काबू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 10:47 AM IST
सार
Kanpur News: मंधना पुलिस चौकी के ठीक सामने जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे खड़े वाहनों में बुधवार भोर पहर अचानक भीषण आग लग गई। विभिन्न कानूनी मामलों में जब्त कर लाए गए इन वाहनों में आग लगने से करीब आधा दर्जन गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।
विज्ञापन
विस्तार
कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र स्थित मंधना पुलिस चौकी के ठीक सामने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक संदिग्ध हादसे में आधा दर्जन वाहन जलकर खाक हो गए। बुधवार भोर पहर जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे विभिन्न कानूनी मामलों में पकड़कर लाए गए और खड़े किए गए वाहनों में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते चपेट में आए करीब आधा दर्जन वाहन धू-धूकर जलने लगे।
विज्ञापन
घटना के दौरान आग की गर्मी से वाहनों के टायर फटने लगे, जिससे एक के बाद एक तेज धमाके की आवाजें आईं। इन धमाकों और ऊंची उठती लपटों को देख सुबह-सुबह जीटी रोड हाईवे से गुजर रहे राहगीरों और आसपास के दुकानदारों में भारी अफरातफरी मच गई। लोगों ने तुरंत घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची।
विज्ञापन
Trending Videos
दमकल ने पाया आग पर काबू
दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग की भड़कती लपटों पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के अन्य वाहनों तक नहीं फैल सकी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, पुलिस चौकी के ठीक सामने इस तरह वाहनों में आग लगने की घटना से सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिठूर पुलिस प्रथम दृष्टया किसी शरारती तत्व द्वारा आग लगाए जाने की आशंका जताते हुए मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।