Panipat News: नहर में डूबे किशोर का चार दिन बाद मिला शव

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सौरव सात नवंबर की शाम पूजा की सामग्री विसर्जित करने के लिए नहर के पास गया था। एसटीपी के नजदीक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया था। पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।परिजन सन्नी और कृष्ण ने बताया कि सात नवंबर की शाम करीब पांच बजे पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए नहर पर गया था। वह नहर में बह गया था। परिजन उसे नहर में लगातार तलाश कर रहे थे। उनको बुधवार शाम को शांति नगर नहर पुल के पास सौरव का शव उतराया हुआ मिला। सौरव के पिता राजेश फैक्टरी में मास्टर हैं और मां गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई हिमांशु जिम ट्रेनर है। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा दिया है। संवाद