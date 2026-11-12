Panipat News: नहर में डूबे किशोर का चार दिन बाद मिला शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:01 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 03:01 AM IST
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पानीपत। गोपाल कॉलोनी में चार दिन पहले दिल्ली पैरलल नहर में बहे 14 वर्षीय नौवीं कक्षा के छात्र सौरव का शव बुधवार शाम को शांति नगर के फ्लैट के पास मिला है।
सौरव सात नवंबर की शाम पूजा की सामग्री विसर्जित करने के लिए नहर के पास गया था। एसटीपी के नजदीक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया था। पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।
परिजन सन्नी और कृष्ण ने बताया कि सात नवंबर की शाम करीब पांच बजे पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए नहर पर गया था। वह नहर में बह गया था। परिजन उसे नहर में लगातार तलाश कर रहे थे। उनको बुधवार शाम को शांति नगर नहर पुल के पास सौरव का शव उतराया हुआ मिला। सौरव के पिता राजेश फैक्टरी में मास्टर हैं और मां गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई हिमांशु जिम ट्रेनर है। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा दिया है। संवाद
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सौरव सात नवंबर की शाम पूजा की सामग्री विसर्जित करने के लिए नहर के पास गया था। एसटीपी के नजदीक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया था। पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे।
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परिजन सन्नी और कृष्ण ने बताया कि सात नवंबर की शाम करीब पांच बजे पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए नहर पर गया था। वह नहर में बह गया था। परिजन उसे नहर में लगातार तलाश कर रहे थे। उनको बुधवार शाम को शांति नगर नहर पुल के पास सौरव का शव उतराया हुआ मिला। सौरव के पिता राजेश फैक्टरी में मास्टर हैं और मां गृहिणी हैं। उनके बड़े भाई हिमांशु जिम ट्रेनर है। पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि पुलिस ने शव को शवगृह में रखवा दिया है। संवाद
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