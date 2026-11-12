Panipat News: सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक गंभीर

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इसके बाद परिजन उसे पानीपत के महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले गए। फिलहाल मनोज का उत्तर प्रदेश के झंझाना स्थित आयुष्मान अस्पताल में उपचार चल रहा है। समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में पिंकी निवासी संजय कॉलोनी पानीपत ने बताया कि उसका पति मनोज ई-रिक्शा चलाता है।शाम करीब छह बजे मनोज समालखा में धर्म सिंह छौक्कर पेट्रोल पंप के सामने पैदल जीटी रोड पार कर रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर राहगीरों ने घायल मनोज को अस्पताल पहुंचाया। पत्नी पिंकी ने बताया कि वह काफी समय तक पति के होश में आने का इंतजार करती रही।इसके बाद उसने समालखा पुलिस थाना में शिकायत देकर अज्ञात वाहन और उसके चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही मामले में पूछताछ कर रही है, ताकि टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके।