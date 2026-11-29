बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के भवानीडीह गांव में 12 कट्ठा जमीन के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। शनिवार देर रात हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में 45 वर्षीय नंदलाल भगत गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि उनके पेट में चाकू से कई वार किए गए, जिससे उनकी आंत तक बाहर आ गई। घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई शंकर भगत मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ नंदलाल को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की एक टीम अस्पताल भी पहुंची और घायल का हाल जानने के साथ उनका बयान लेने की कोशिश की।

तीन दिन पहले मुंबई से गांव लौटे थे तीनों भाई

बताया गया कि नंदलाल तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके दो भाई शंकर भगत और रंजीत भगत हैं। तीनों भाई मुंबई में रहकर एक कंपनी में काम करते थे। करीब तीन दिन पहले ही तीनों गांव लौटे थे। परिजनों के अनुसार, तीनों भाइयों के बीच 12 कट्ठा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

विज्ञापन

इस विवाद को सुलझाने के लिए रविवार को गांव में पंचायत होनी थी। इसमें जमीन के बंटवारे को लेकर फैसला किया जाना था। आरोप है कि पंचायत से एक दिन पहले ही शनिवार देर रात विवाद हिंसक हो गया। शंकर भगत ने अपने छोटे भाई नंदलाल के पेट में चाकू से कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि वारदात के समय शंकर नशे की हालत में था।

विज्ञापन

विज्ञापन

घायल की हालत गंभीर, आरोपी की तलाश में छापेमारी

घायल का इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार, नंदलाल पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। उनकी हालत बेहद गंभीर है। हमले में पेट की आंत तक बाहर आ गई है। वहीं, मोतीपुर थानाध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में दो भाइयों के बीच यह घटना हुई है। एक भाई ने दूसरे पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायल का गंभीर हालत में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल की हालत में सुधार होने के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा।