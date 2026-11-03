कानपुर: फ्लैट में घुसकर महिला को छेड़ा, धारदार हथियार से पति पर किया हमला, धमकी देकर भाग निकले, रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 11:42 AM IST
सार
Kanpur News: जाजमऊ थाना क्षेत्र के एमराल्ड गुलिस्तां अपार्टमेंट के फ्लैट में घुसकर महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इसके विरोध में आरोपियों ने पति पर धारदार हथियार से हमलाकर लहूलुहान कर दिया।
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विस्तार
कानपुर में जाजमऊ के एमराल्ड गुलिस्तां अपार्टमेंट निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि 31 अक्तूबर 2026 की रात उनकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी अपार्टमेंट में रहने वाले फैज, कैफ, नवाब आलम और ईशान उनके फ्लैट में घुस आए। पत्नी से छेड़खानी की।
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उसके विरोध करने पर गाली-गलौज कर उठा ले जाने की धमकी दी। तब तक वह भी घर पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है।
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