कानपुर सड़क हादसा: दो बाइकों जोरदार भिड़ंत, एक की मौत और दूसरा गंभीर घायल, परिजनों में मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 27 Nov 2026 12:34 PM IST
सार
Kanpur News: घाटमपुर में परास-बरीपाल रोड पर दो बाइकों की आपसी भिड़ंत में स्कूल जा रहे प्राइवेट शिक्षक की मौत हो गई। वहीं, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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विस्तार
कानपुर में घाटमपुर के सजेती थाना क्षेत्र के परास-बरीपाल रोड पर दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूल जा रहे एक प्राइवेट शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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जानकारी के अनुसार, बरीपाल निवासी अतुल (40) प्राइवेट शिक्षक थे और कोहरा गांव स्थित एक स्कूल में पढ़ाते थे। वह बाइक से अपने विद्यालय जा रहे थे। इसी दौरान परास-बरीपाल रोड पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे।
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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हादसे में शिक्षक अतुल की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार फरीदपुर निवासी रामकेश घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घायल रामकेश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उधर, शिक्षक अतुल की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।