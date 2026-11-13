सीजी: पुरानी रंजिश में युवक ने ग्रामीण को घर बुलाकर पेट में घोंपा चाकू, बीच-बचाव करने आया दूसरा युवक भी घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Fri, 13 Nov 2026 01:10 PM IST
सार
पुरानी रंजिश के चलते युवक ने ग्रामीण को फोन कर घर के पास बुलाया और चाकू से पेट पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे दूसरे युवक पर भी चाकू से वार किया, जिससे दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
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विस्तार
कोरबा जिले के सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के आछीमार गांव में चाकूबाजी की घटना हुई है। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात में दो लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आछीमार निवासी जोगीराम मिरी का गांव के कुंदन भट्ट से पुराना विवाद था। जोगीराम ने कुंदन को मोबाइल पर कॉल कर अपने घर के पास बुलाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी जोगीराम मिरी शराब के नशे में धुत था। कुंदन के पहुंचते ही उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने कुंदन को जान से मारने की धमकी भी दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से कुंदन के पेट पर वार किया। इस हमले में कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गया।
बीच-बचाव में दूसरा व्यक्ति घायल
इसी दौरान बीच-बचाव करने आए आशीष भट्ट पर भी हमला हुआ। आरोपी ने आशीष पर चाकू से वार किया। इससे आशीष के हाथ की उंगली में चोट आई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी।
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
सूचना मिलते ही सिविल लाइन रामपुर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्रार्थी की रिपोर्ट पर जोगीराम मिरी के खिलाफ धारा 109, 296, 351 सहित बीएनएस की अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी आदतन नशेड़ी है और उसने पुरानी रंजिश के कारण यह वारदात की।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आछीमार निवासी जोगीराम मिरी का गांव के कुंदन भट्ट से पुराना विवाद था। जोगीराम ने कुंदन को मोबाइल पर कॉल कर अपने घर के पास बुलाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी जोगीराम मिरी शराब के नशे में धुत था। कुंदन के पहुंचते ही उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने कुंदन को जान से मारने की धमकी भी दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने सब्जी काटने वाले चाकू से कुंदन के पेट पर वार किया। इस हमले में कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गया।
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बीच-बचाव में दूसरा व्यक्ति घायल
इसी दौरान बीच-बचाव करने आए आशीष भट्ट पर भी हमला हुआ। आरोपी ने आशीष पर चाकू से वार किया। इससे आशीष के हाथ की उंगली में चोट आई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी।
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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
सूचना मिलते ही सिविल लाइन रामपुर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्रार्थी की रिपोर्ट पर जोगीराम मिरी के खिलाफ धारा 109, 296, 351 सहित बीएनएस की अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी आदतन नशेड़ी है और उसने पुरानी रंजिश के कारण यह वारदात की।