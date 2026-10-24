Kanpur News: मिलावट करने वालों पर कसा शिकंजा, दूध-खोया समेत नौ सैंपल भरे

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सहायक आयुक्त खाद्य राम अवतार सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न बाजारों में छापेमारी की जा रही है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडेय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह यादव, राम बिहारी, दिनेश चंद्र, सुबोध कुमार, प्रदीप कुमार और डॉ. रामतेज की टीम ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों से नौ नमूने भरे हैं।इसमें चौरा बाजार भोगनीपुर में अमित यादव के प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध और खोया, अड़रेपुरवा बनीपारा में डेविड सिंह के यहां से खोया, घी और दूध व सरवां टप्पा स्थित गौर दालमोठ नमकीन इंटरप्राइजेज के संचालक रामवीर सिंह के प्रतिष्ठान से मटर दाल, मिर्च पाउडर, भुजिया नमकीन और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के नमूने एकत्रित किए गए हैं। बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मानकों पर खरा न उतरने वाले कारोबारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की कि अत्यधिक रंगीन मिठाइयों के सेवन से बचें और मिलावट की सूचना तत्काल विभाग को दें।